Ispica. Leontini e Dibenedetto visitano cantiere nuovo museo

Il Sindaco di Ispica Innocenzo Leontini e l’Assessore ai Lavori Pubblici Massimo Dibenedetto si sono recati in visita presso il cantiere dell’ex mattatoio, attiguo al Parco Forza.

La struttura esistente è oggetto di lavori che, una volta terminati, daranno alla Città un nuovo museo ricco di storia e di storie che racconteranno di Ispica, dei suoi abitanti e del legame inscindibile tra storia e natura.

L’esposizione museale presenterà al visitatore anche il linguaggio e il modus operandi dell’archeologia, evidenziando come questa disciplina sia in grado di estrarre, interpretare e rendere accessibili a tutti le storie nascoste negli oggetti esposti.

I lavori diretti dall’Architetto e Progettista Mark Cannata, seguiti dal RUP Geom. Salvatore Nigito e affidati alla ditta Fermo procedono secondo calendario e, grazie alla puntualità dei vari professionisti coinvolti, presto Ispica avrà il suo nuovo museo.

“E’ nostra intenzione seguire direttamente tutti i cantieri. Questo è il primo tra i tanti che saranno aperti nei prossimi mesi in città. Questi – dichiara l’Assessore Massimo Dibenedetto – faranno di Ispica una Città sempre più bella ed attraente”

