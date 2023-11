Scicli. Contributi per famiglie con minori fra i 3 e i 36 mesi

Il Comune di Scicli ha indetto un avviso pubblico rivolto alle famiglie, residenti nel Comune e con minori di età compresa tra i 3 e 36 mesi, quale contributo alle spese sostenute o da sostenere per la frequenza dei propri figli presso servizi educativi per l’infanzia (quali ad. es. spazi gioco o ludoteche) strutturati su almeno 5 giorni a settimana e con almeno 4 ore di frequenza giornaliere con affidamento, dei bambini in età 3-36 mesi iscritti, ad uno o più educatori in modo continuativo.

Possono presentare domanda di partecipazione al presente Avviso i nuclei familiari, con figli minori di età compresa tra i 3 e 36 mesi, che:

1. siano residenti nel Comune di Scicli alla data di pubblicazione dell’Avviso;

2. siano in possesso di ISEE non superiore a € 30.000,00;

3. nell’arco dell’anno solare 2023:

• abbiano iscritto il proprio figlio minore presso servizi educativi per l’infanzia (quali ad. es. spazi gioco o ludoteche) strutturati su almeno 5 giorni a settimana e con almeno 4 ore di frequenza giornaliere con affidamento, dei bambini in età 3-36 mesi iscritti, ad uno o più educatori in modo continuativo, e siano situati nel territorio della provincia di Ragusa (se l’iscrizione riguarda l’anno scolastico 2022/2023 la maturazione del requisito avviene in ragione della frequenza nell’anno solare 2023);

• intendano iscrivere, per l’anno 2023/2024, il proprio figlio minore, di età compresa tra i 3 – 36 mesi presso servizi educativi per l’infanzia;

• dimostrino l’effettiva frequenza del minore dei servizi educativi.

L’importo massimo del rimborso per l’anno 2023 non potrà superare:

• € 2.500,00 per i nuclei familiari con Isee da 0 a € 10.000,00 per 11 mesi di frequenza;

• € 2.000,00 per i nuclei familiari con Isee da € 10.000,01 a € 15.000,00 per 11 mesi di frequenza;

• € 1.500,00 per i nuclei familiari con Isee da €. 15.000,01 a € 20.000,00 per 11 mesi di frequenza;

• € 1.000,00 per i nuclei familiari con Isee da 20.000,01 a € 25.000,00 per 11 mesi di frequenza;

• € 500,00 per i nuclei familiari con Isee da €. 25.000,01 a 30.000,00 per 11 mesi di frequenza;

I nuclei familiari interessati dovranno presentare entro e non oltre le ore 14,00 del giorno 30.11.2023 apposita domanda di partecipazione (unica anche in presenza di più minori), redatta sul modello allegato a questo Avviso, unitamente alla documentazione richiesta, mediante:

– consegna a mano, presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Scicli negli orari di apertura al pubblico;

ovvero

– mediante invio della documentazione tramite posta elettronica all’indirizzo istituzionale:

protocollo@pec.comune.scicli.rg.it avendo cura di indicare nell’oggetto della mail la dicitura “Domanda per contributo servizi educativi”.

Per qualsiasi informazione o richiesta di chiarimento, è possibile chiamare lo 0932841982.

