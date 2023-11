Vittoria. Deteneva pistola cal 7,65 e munizioni, arrestato

La Polizia di Stato ha tratto in arresto a Vittoria un uomo di 45 anni, incensurato, per il reato di detenzione di arma clandestina e relativo munizionamento e ricettazione.

Gli uomini del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Vittoria nell’ambito di mirati servizi disposti dal Questore Trombadore, finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati connessi alla detenzione e porto abusivo di armi.

I poliziotti a seguito di una intensa attività d’indagine, venuti a conoscenza che l’uomo potesse detenere illegalmente armi hanno eseguito d’iniziativa una perquisizione domiciliare presso la sua abitazione.

Fondamentale per l’esito della perquisizione è stato il contributo fornito dalle unità cinofile antiesplosivo di Catania, specializzati nella ricerca di armi ed esplosivi, richiesti dal Questore Trombadore al Dipartimento della Pubblica Sicurezza per una più incisiva attività specialistica.

Durante la perquisizione grazie al fiuto infallibile di Iocco, un Labrador dal manto nero, i poliziotti hanno rinvenuto una pistola Beretta calibro 7,65 con matricola abrasa e con caricatore rifornito di cartucce, perfettamente funzionante e pronta per essere utilizzata.

L’uomo, risultato sprovvisto di porto d’armi, è stato tratto in arresto per il reato di porto abusivo di arma clandestina e ricettazione e dopo le formalità di rito, su disposizione del P.M. di turno, è stato condotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

L’arma clandestina è stata sottoposta a sequestro e sarà inviata al Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica di Catania per le relative analisi balistiche, al fine di accertare se la stessa sia stata utilizzata per la commissione di reati.

