Vela, l’iblea Micieli d’argento in Coppa Campioni

La Coppa campioni Ilca – 3° Trofeo Maricomlog, valida come quarto e ultimo atto del calendario nazionale Ilca 2023, organizzata dal Reale Yacht Club Canottieri Savoia insieme ad Accademia dell’Alto Mare, Marina Militare e Lega Navale di Napoli, si è tenuta nell’affascinante scenario della Baia di Nisidia, piccola isola dell’arcipelago delle Flegree del Golfo di Napoli, ricordata come “L’isola delle capre” nell’Odissea di Omero, sede del comando logistico della Marina militare italiana.

Con quasi trecento barche, giunte da tutta Italia e selezionate sulla base dei ranking zonali, è stata una grande festa della vela, alla quale il Circolo Velico Kaucana non poteva mancare schierando i due atleti della classe Ilca Lucrezia Micieli e Paolo Salvo ma anche Giuseppe Liardo, Gilda Nasti e Gianmarco Livoti, tesserati con altre società, ma facenti parte del gruppo di atleti allenati dallo staff tecnico Cvk.

Il bel tempo ha reso praticamente perfetta una manifestazione che sin da subito si è rivelata foriera di grandi novità e soddisfazioni per il Cvk: cinque le prove disputate per gli Ilca 4 e 6, sei per gli Ilca 7. Il primo giorno di regata un vento da ponente sugli 8-13 nodi ha consentito di disputare tutte e tre le prove previste, mentre il giorno successivo il vento troppo forte ha lasciato a terra gli atleti, che hanno comunque goduto dell’ottimo clima e della famosa ospitalità partenopea. Due prove disputate e completate nella giornata di sabato con il ritorno di un vento di ponente di circa 8-9 nodi, mentre l’ultimo giorno purtroppo il vento fortemente instabile non ha consentito di disputare nessuna prova.

Al termine delle gare Lucrezia Micieli, classe 2008, è salita sul secondo gradino del podio Under 16 femminile della Coppa dei Campioni classe Ilca 4 con grande giubilo ed esultanza dell’intera squadra e di tutto il Cvk, che ha praticamente visto crescere la grintosa atleta. Ottimi risultati anche per Paolo Salvo e per tutti gli altri atleti della compagine. Poter contare su un numero sempre crescente di atleti che scelgono l’organizzazione e la guida del Circolo Velico Kaucana e che con sacrificio e determinazione si fanno spazio nelle competizioni di caratura nazionale fa ben sperare per il 2024. Successo e merito proprio del Cvk, che ha sempre dimostrato e continua a dimostrare di credere e investire nei giovani e giovanissimi. Per gli atleti partecipanti, la regata è stato anche un grande momento di crescita interiore giacché a dare una mano nell’alaggio delle barche sono stati i coetanei, meno fortunati, ospitati presso l’Istituto penale per minorenni presente sull’isola con i quali, seppure sotto la sorveglianza degli educatori, hanno scambiato brevi esperienze di vita.

Reduci da questi successi gli atleti Cvk hanno regatato durante la 59esima Settimana velica organizzata a Mondello dal Club Roggero di Lauria, valida per il Ranking Zonale per la partecipazione all’Italia CUP 2024, ed anche in questa occasione hanno tinto di blu-arancio il podio con Paolo Salvo primo assoluto e ancora Lucrezia Micieli, quarta assoluta ma al primo posto nella classifica femminile U16. Anche Alessia Alfano ha fatto registrare un ottimo risultato, così come il gruppo di atleti non affiliati Cvk ma di fatto ormai facenti parte della compagine, Gianmarco Livoti (secondo assoluto), Gilda Nasti (seconda femminile U16), Matteo Di Dio e Damiano Livoti.

Il calendario è ancora ricco: appuntamento al porto turistico di Marina di Ragusa il 18-19 novembre per l’ultima zonale della classe Optimist, ed il 15-17 dicembre per il raduno tecnico zonale della classe Ilca, per entrambi gli appuntamenti la Fis si è rivolta proprio al Cvk, che, del resto, ha già messo in moto la macchina organizzativa per il primo importante appuntamento della Italia Cup 2024 della classe Ilca, affidata al Circolo Velico Kaucana e prevista dal 9 al 12 febbraio 2024.

