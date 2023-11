TARI, in Sicilia è carissima

In Sicilia, nonostante i passi avanti sul fronte della raccolta differenziata, che in molti comuni è un meccanismo ormai ampiamente rodato, e nonostante le strade di alcune città tornino periodicamente a riempirsi di spazzatura, la tassa locale sui rifiuti (TARI) è carissima se paragonata al resto d’Italia.

Lo certifica l’Osservatorio Prezzi del movimento Cittadinanzattiva: in Sicilia, per l’imposta in questione, nel 2023 si registra un costo medio a famiglia pari a 396 euro rispetto ai 320 euro di media italiana, con un rialzo del 2,6% rispetto al 2022: si tratta della terza quota più alta del Paese dopo quelle rilevate in Campania (416 euro) e Puglia (409) mentre la bolletta più «leggera» si paga nelle Marche. Ma non finisce qui.