Stati Uniti rispondono duramente agli attacchi in Siria e Iraq

Le forze militari statunitensi hanno attaccato strutture militari in Siria utilizzate dal Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica iraniana (IRGC) e da gruppi correlati, a seguito degli attacchi contro il personale statunitense nella regione. A riferirlo il segretario alla Difesa americano Lloyd Austin il quale ha detto che gli attacchi sono stati effettuati domenica contro un centro di addestramento statunitense e postazioni militari vicino alle città di Abu Kamal e Mayadin. Il capo de Pentagono ha chiarito che “gli Stati Uniti difenderanno se stessi, il proprio personale e i propri interessi ad ogni costo”. Questi attacchi sono stati effettuati in risposta ai quattro attacchi effettuati contro le basi statunitensi, due in Siria e due in Iraq. il Pentagono ha confermato che 45 soldati americani sono rimasti feriti nello basi situate in Medio Oriente. Mentre l’esercito americano bombarda obiettivi in ​​Siria, il segretario alla Difesa Lloyd Austin è volato in Corea del Sud in visita ufficiale. Al suo arrivo a Seul, Lloyd ha reso gli onori al Monumento ai Caduti di entrambe le nazioni. Il Segretario alla Difesa ha elogiato lo stretto rapporto che ha con il Paese asiatico, sostenendo che ci sono 70 anni di “sacrificio condiviso”. Inoltre, Lloyd ha assicurato che gli Stati Uniti continueranno a sostenere la Corea del Sud, nel contesto del conflitto con il suo ostile vicino di casa della Corea del Nord e delle tensioni militari in atto nella regione.

