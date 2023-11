Calvanese (FdI Ragusa): Che fine ha fatto il Centro del Riuso?

«Il Centro del Riuso è inattivo ormai dalla fine del mese di agosto, senza che dall’amministrazione comunale sia giunta alcuna comunicazione che spieghi i motivi di tale chiusura, se la stessa debba considerarsi definitiva o temporanea e, in questo caso, per quando sia prevista la riapertura.» Questo è quanto rileva Umberto Calvanese, già responsabile del dipartimento cittadino Ambiente di Fratelli d’Italia Ragusa.

«Già un mese fa» prosegue Calvanese, «pubblicavo sulla mia pagina Facebook le foto che attestavano la chiusura del centro evidenziando come, sia nel programma elettorale dell’amministrazione che nei post sui social dell’assessore all’Ambiente D’Asta, fosse addirittura considerato prioritario il potenziamento di questa struttura: invece, piuttosto che potenziarlo, l’amministrazione lo ha chiuso. E la cosa più grave è che, in due mesi e mezzo, dei motivi che hanno determinato la chiusura e dei progetti futuri per questa struttura, non è stata data alcuna comunicazione alla cittadinanza.»

«Il Centro è una struttura essenziale» aggiunge il dirigente meloniano, «sia per la sua finalità solidaristica sia per il funzionamento dell’economia circolare: esso consente infatti ai cittadini che devono dismettere oggetti di uso quotidiano di consegnarli a questo centro perché lo stesso li doni alle famiglie più bisognose. In questo modo si dà una mano a chi ne ha bisogno e, al contempo, beni ancora perfettamente funzionanti possono avere una seconda vita anziché essere conferiti in discarica.»

«Per questi motivi», conclude Calvanese, «ritengo assai grave il fatto che il centro sia stato chiuso, ma ancor più grave è il fatto che l’amministrazione non abbia ritenuto di dover spiegare finora ai cittadini i motivi di quanto sta accadendo. Con il prevedibile risultato che molti, non potendo consegnare al Centro i propri oggetti usati, li hanno abbandonati davanti al Centro Comunale di Raccolta; creando così ulteriore degrado e sporcizia in un’area che ha già i suoi gravi problemi, come Fratelli d’Italia ha peraltro evidenziato in altri precedenti interventi relativi allo stato in cui versa la Zona Artigianale di Ragusa. A breve, pertanto, presenteremo un’interrogazione all’amministrazione per avere risposte chiare su questi punti.»

