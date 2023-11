Ragusano DOP. Presentato a Perugia l’atlante Qualivita

La dodicesima edizione dell’ Atlante Qualivita è stato presentata a Perugia, nel borgo Solomeo, presso il Teatro esistente nel complesso aziendale di Brunello Cucinelli. Alla presenza e con l’intervento del Ministro Francesco Lollobricida è stata una occasione assai significativa che ha fatto registrare la presenza dei rappresentanti dei Consorzio di Tutela operanti nel Paese, che, con la loro attività determinano la qualificazione e l’affermazione commerciale delle eccellenze agroalimentari italiane in tutto il mondo, e che hanno dato la loro preziosa collaborazione per la realizzazione dell’Atlante promosso dalla Fondazione Qualivita col supporto di Origin Italia, edito dalla Treccani, ed illustrato dal Direttore Mauro Rosati. Da considerare che l’Atlante è una opera enciclopedica ideata e realizzata per trasmettere conoscenze tecno-scientifiche sulle specialità enogastronomiche italiane .

Autorevoli e qualificati gli interventi dell’europarlamentare e presidente del comitato scientifico della Fondazione Qualivita, Paolo De Castro, del direttore generale della Treccani Massimo Bray, di Riccardo Deserti di Origin Italia, di Francesco Soro di Ipzs preceduti dal presidente della Fondazione Qualivita Cesare Mazzetti. Particolarmente apprezzati gli interventi del padrone di casa Brunello Cucinelli e del Ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida.

Per il Ragusano Dop ha partecipato il direttore del Consorzio di Tutela, Enzo Cavallo, che, per l’occasione, ha avuto modo di confrontarsi con le autorità intervenute sulle tematiche riguardanti il formaggio tutelato e la valenza di tutte le eccellenze agroalimentari del territorio ibleo oltre che sulle difficoltà che investono sempre di più gli imprenditori agricoli e zootecnici.

“La scelta di presentare l’Atlante Qualivita presso la Cucinelli SPA è la dimostrazione che il Made in Italy non ha confini sul piano merceologico o territoriale. È altresì la conferma che quella sulla qualità è una scommessa sicuramente vincente. Ho apprezzato tanto la parte dell’intervento di Cucinelli, grande e lungimirante imprenditore, quando ha parlato di etica e quando esaltando le produzioni italiane di qualità, ha sottolineato come spesso ci si limita a parlare dei prodotti e ci si dimentica di riconoscere i sacrifici, i rischi ed i meriti dei produttori”

