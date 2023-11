Modica. “Smascheriamo gli stereotipi”, Esfo-Grimaldi, Arcigay e CGIL contro i pregiudizi

A scuola per smascherare gli stereotipi. E’ l’iniziativa organizzata da Arcigay di Ragusa con la Collaborazione della CGIL pensata per le scuole che ha fatto tappa presso l’Esfo – Grimaldi di Modica lo scorso 8 novembre. Il laboratorio “Smascheriamo gli stereotipi “ è stato rivolto, inizialmente, alle classi 1A e 1E. L’incontro, tenuto dalla Segretaria Generale FLC CGIL Graziella Perticone, dalla referente scuola Arcigay, Luciana Licitra, dalle attiviste Federica Schembri e Gloria Pacetto e coordinato dalla professoressa Giulia Cavallo, si è protratto per circa due ore e ha visto come protagonisti i ragazzi delle prime che si sono mostrati sin da subito partecipi e coinvolti durante le attività proposte dalle attiviste dell’ Arcigay. L’intervento si è articolato in tre semplici attività esperienziali (Si alzi in piedi chi…, Da che parte stai?, Questionario al contrario), che hanno coinvolto attivamente gli studenti in un confronto sui temi legati al bullismo omolesbobitransfobico e agli stereotipi di genere da cui questo scaturisce. L’obiettivo delle attività è stato quello di favorire l’emersione dei personali punti di vista, la libera espressione di sé, il confronto tra pari, lo sguardo critico e la riflessione sui registri espressivi utilizzati. I ragazzi hanno espresso la propria opinione riguardo i temi trattati e dopo ciascuna attività hanno mostrato interesse nel voler approfondire alcuni dubbi personali mostrando capacità di confronto, pensiero autocritico e, in alcuni casi, di messa in discussione del proprio punto di vista.

