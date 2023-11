L’anno nuovo porta il nuovo ufficio postale a Pozzallo

L’anno nuovo porta il nuovo ufficio postale. Doveva essere un disagio di pochi mesi quello patito dai cittadini pozzallesi dopo la chiusura dell’ufficio postale di via Torino, lo scorso marzo. In realtà, il disagio si è protratto fino alla fine di quest’anno.

L’ufficio, al civico 1, chiuso, stando ad una nota ufficiale, a causa dell’indisponibilità ad effettuare gli interventi necessari di manutenzione straordinaria da parte della proprietà dell’immobile, doveva riaprire sempre in via Torino ma ubicato in altra sede. Da ieri, la buona notizia. In un nota diffusa dai due consiglieri di maggioranza, Giuseppe Giampietro e Francesco Giannone, sembra che l’apertura del nuovo presidio sarà realtà fra qualche settimana.

“Siamo soddisfatti di questa notizia – hanno dichiarato i consiglieri Giannone e Giampietro – La riapertura dell’ufficio postale è un’importante conquista per la nostra città, che potrà così tornare a contare su un servizio essenziale per i cittadini”.

L’Azienda, parte integrante del tessuto economico, sociale e produttivo del Paese, continua dunque ad essere punto di riferimento per i cittadini, le imprese e la Pubblica Amministrazione.

Nell’ambito degli interventi, fra le altre cose, si inserisce anche la nuova configurazione della linea di sportelleria, con altezze ribassate per agevolare tutti i segmenti di clientela e postazione di lavoro ergonomica per favorire una corretta postura. Non mancheranno i soliti servizi erogati da Poste Italiane come il servizio bancomat e l’erogazione della pensione per chi era solito prenderla negli ex uffici oramai chiusi.

