Ad annunciare la presentazione di Direzione Ragusa, a nome del gruppo consiliare “Peppe Cassì sindaco” è stato Marco Antoci, l’attuale capogruppo a Palazzo dell’Aquila. L’appuntamento è per il 16 novembre alle 19 all’auditorium della Camera di commercio di Ragusa, in piazza Libertà. “Sarà un incontro per conoscere la nostra visione politica per il futuro della nostra città”, si legge nella nota. L’obiettivo dei fondatori di Direzione Ragusa è quello di dar vita ad “uno spazio di dialogo in cui un’idea ha valore a prescindere da chi l’ha proposta e dalla sua ideologia. Solo così la politica può tornare al suo vero ruolo e i cittadini a sentirla vicina, a partecipare. Solo così possiamo camminare insieme nella stessa direzione, nell’unico interesse della comunità”.