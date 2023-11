Ragusa. Torna “Maccia festival”, tra ambiente e società

Sabato 11 e domenica 12 novembre torna il “Maccia Festival”, il festival di piantumazione curato dalla Rete Carato e patrocinato dal Comune di Ragusa.

Quest’anno il “Maccia Festival”, che avrà come basi operative il Centro Studi Feliciano Rossitto ed il Bimbosco, pone una particolare enfasi sul binomio tra ambiente e società, ribadendo l’importanza di coniugare il rimboschimento degli spazi urbani con una crescente consapevolezza ambientale.

“Il Maccia festival è di per sé una buona pratica – afferma l’assessore all’Ambiente Mario D’Asta – che mette insieme buone pratiche eco-sostenibili. Oltre alla tradizionale attività di piantumazione, infatti, ci prepariamo a vivere percorsi di apicoltura, pranzi condivisi, escursioni in bici e ad approfondire temi come la cosmesi naturale, l’importanza di prendersi cura del suolo e di corrette campagne antincendio. Con workshop, dibattiti, laboratori per bambini e passeggiate guidate si rafforza, si trasmette e si vive il rapporto cittadino-natura; un rapporto di rispetto”.

Una serie di premi sarà infatti destinata a coloro che meglio incarneranno lo spirito di rispetto e cura per l’ambiente durante l’evento.

Un riconoscimento verrà dato, ad esempio, a chi sceglie l’approccio ecosostenibile di raggiungere il festival a piedi, in bicicletta o su monopattino.

È inoltre possibile iscriversi ai tavoli di lavoro del sabato pomeriggio tramite il link: https://forms.gle/WvtsMthRrLMkngVZ8

