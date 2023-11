Sciacca, “La città che cambia”. Attestato di partecipazione per Lenzo(Confcommercio Vittoria)

Il presidente sezionale Confcommercio Vittoria, Gregorio Lenzo, ha ritirato a Sciacca, in occasione dei lavori della terza conferenza regionale di sistema, l’attestato di partecipazione al corso di alta formazione “La città che cambia – Questioni urbane e economie di prossimità” che Confcommercio – Imprese per l’Italia ha tenuto nei mesi scorsi. A consegnare l’attestato il vicepresidente nazionale Confcommercio Patrizia Di Dio. “Avrei dovuto ritirare l’attestato in Sardegna, alla conferenza nazionale di sistema ma mi è stato impossibile – chiarisce Lenzo – è stato, però, molto entusiasmante farlo in occasione dell’appuntamento di martedì scorso a Sciacca in una location suggestiva come il Verdura Resort. Ringrazio il presidente regionale Confcommercio Sicilia, Gianluca Manenti, la vicepresidente nazionale Patrizia Di Dio e tutto il sistema nazionale e regionale presente nonché i rappresentanti istituzionali. È stato un onore e un privilegio aver potuto seguire questi seminari organizzati dal nostro sistema nazionale di Confcommercio in collaborazione con il Politecnico di Milano. Abbiamo elaborato un know how di informazioni per affrontare insieme agli amministratori locali dei vari territori, comprese le questioni urbane presenti oggi nelle nostre città, al fine di trovare strategie condivise e rilanciare il commercio di prossimità”. “Utile, in questo caso – ancora Lenzo – la conoscenza di quelle che sono le informazioni scientifiche sotto il profilo della transizione ecologica e della digitalizzazione che diventano leva straordinaria nel momento in cui avviene l’interazione con l’esperienza pratica di chi nel territorio opera e si muove. Se l’interazione funziona è proprio lì che si produce quella conoscenza che genera valore nelle nostre organizzazioni. Ecco perché attraverso questi strumenti utili possiamo lavorare insieme a chi amministra attraverso una contaminazione di saperi e una pluralità di attori al fine di rilanciare l’economia, la crescita di un territorio, ma anche per costruire città più inclusive, produttive ed attrattive, garantendo un commercio di prossimità”.

