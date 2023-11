Sabato sera in Cattedrale torna “Ragusa InCanto” terza edizione

Torna Ragusa InCanto, la manifestazione organizzata dall’associazione culturale Cantus Novo che si svolge nel mese di novembre in concomitanza con la festività di Santa Cecilia, protettrice dei musicisti. L’appuntamento, dal titolo “Canterò per te”, concerto a cori riuniti, con circa 80 coristi e 35 orchestrali, è in programma sabato 11 novembre, nella cattedrale di San Giovanni Battista, a partire dalle 20,30. “L’iniziativa – sottolinea il direttore artistico, Giovanni Giaquinta – ha il fine di consentire lo scambio delle esperienze musicali e la condivisione delle corali, favorendo e rafforzando il reciproco arricchimento, nonché gli aspetti relazionali che, sia nella musica corale sia nella vita di ciascuno, caratterizzano il vivere sociale”. La prima edizione è stata caratterizzata da una rassegna di cori parrocchiali con il maestro Giaquinta, coadiuvato dal prof. Carmelo La Porta e da Loredana Toro, che ha tenuto la masterclass per coristi rivolta allo studio della partitura e alla tecnica vocale. Nella seconda edizione, l’esibizione di quattro cori polifonici che operano sul territorio ibleo e l’espletamento della masterclass di tecnica vocale ed espressiva del corista, con il metodo “reticolare non ideomatico” del maestro Enzo Marino e un workshop dedicato ai direttori di coro. Quest’anno, la manifestazione vedrà coinvolto un personaggio musicale straordinario, don Fabio Massimillo, oltre all’orchestra sinfonica del liceo musicale Giovanni Verga di Modica, la compagine corale della città, della provincia e della diocesi di Ragusa. Il concerto serale sarà preceduto, alle 16,15, nella chiesa di Maria Ss. Nunziata, sempre a Ragusa, dal secondo incontro del corso di formazione per gli operatori della musica e del canto per la liturgia, lezione tenuta da don Massimillo. Alle 18, in chiesa, ci sarà la santa messa. Don Massimillo è un sacerdote, liturgista e compositore. Ha scritto e pubblicato numerosi canti per la liturgia, messe, mottetti e oratori sacri. Come organista ha inciso per il maestro Marco Frisina, con cui collabora stabilmente, i cd Sacerdote per sempre, Tu sei il Cristo, Et incarnatus est e Resurrexit editi da Paoline Audiovisivi in collaborazione con il coro della Diocesi di Roma e il coro Musica Nova diretto dal maestro F. Barchi. Nel 2021 ha curato l’animazione liturgico musicale della 49ª Settimana sociale dei cattolici italiani che si è svolta a Taranto, per la quale ha scritto appositamente e diretto musiche eseguite dal coro dell’Arcidiocesi di Taranto e dell’Orchestra sinfonica della Magna Grecia (Ico) trasmessa in diretta televisiva su Rai 1. E’ spesso invitato in molte diocesi italiane, oltre che per i concerti, per conferenze e incontri di formazione sulla musica e la liturgia. Quella di sabato sarà un’esperienza di arricchimento, di crescita e di condivisione, attraverso l’approfondimento delle tecniche di esecuzione, con l’intenzione di offrire al territorio un percorso di formazione e un evento di cultura musicale e corale.

