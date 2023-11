Vittoria. Approvato emendamento per l’adozione dei cani del rifugio comunale

“Un sostegno concreto ai nostri amici a quattro zampe e un risparmio per le casse comunali. E’ questo il senso dell’emendamento che ho presentato in aula e che è stato approvato in Consiglio comunale di Vittoria. Un emendamento che prevede la costituzione di un regolamento per l’adozione dei cani ospitati nel nostro rifugio comunale applicando una possibile agevolazione sulla tassa dei rifiuti per chi procede con le adozioni”. Lo dice il consigliere comunale Biagio Pelligra, segretario cittadino del movimento politico Sviluppo ibleo, evidenziando come si tratti di uno strumento importante. “Appena sarà approvato, il suddetto regolamento– continua il consigliere Pelligra – consentirà ai cani ospitati nella struttura di trovare una nuova famiglia e al Comune di risparmiare sensibilmente sul costo di gestione considerato che l’ospitalità costa circa 4 euro al giorno per ciascuno dei nostri amici a quattro zampe. Riteniamo, altresì, che con l’aumento delle adozioni possa ridursi pure il fenomeno del randagismo sul territorio comunale, randagismo che, purtroppo, allo stato attuale, risulta essere fuori controllo”.

Salva