Monterosso Almo nel calendario nazionale 2024 dei Carabinieri

Il borgo di Monterosso Almo ha avuto l’onore di essere incluso nel Calendario Storico 2024 dei Carabinieri. Trattasi di uno straordinario progetto realizzato in collaborazione con lo studio di design Pininfarina e l’editorialista Massimo Gramellini per la redazione dei testi. Il calendario è stato presentato questa mattina al Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Ragusa alla presenza del comandante Carmine Rosciano. Il Calendario Storico 2024 mette bene in evidenza la figura del Carabiniere cone punto di riferimento essenziale per la collettività. Protagonisti dello scatto fotografico , realizzato dal fotografo professionista monterossano Francesco Amato, sono il maresciallo Irma Fabiana Rossini e il carabiniete Michael Fracasso.

Il Calendario Storico 2024 e’ infatti un omaggio alla dedizione e alla abnegazione dei Carabinieri in servizio h24 in tutta Italia. Questo Calendario ci ricorda quanto sia essenziale la presenza costante di tutte le Forze dell’ordine per garantire la sicurezza ed il benessere del Paese Italia. Il borgo Monterosso incluso in questo calendario diventa quindi un esempio tangibile dell’importanza dei Carabinieri nelle comunità locali i quali ogni giorno offrono sicurezza e un senso di appartenenza. Nella foto del calendario storico 2024 i Carabinieri a Monterosso Almo.

