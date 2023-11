Ritrovato lo sciclitano Kevin Fidone

E’ stato ritrovato Kevin Fidone. Sta bene. La notizia arriva dalla madre che lo ha scritto nel gruppo Facebook “Italiani in Germania”. Recatosi a Francoforte per lavoro lo scorso 24 ottobre, quando era arrivato aveva purtroppo appreso che il posto non lo aveva più per cui aveva deciso di rimanere ospite di un amico ad Offenbach. L’ultima chiamata alla madre con la quale viveva a Scicli risaliva al 30 ottobre poi più nulla. Per questo motivo i familiari preoccupati avevano chiesto aiuto anche alla trasmissione televisiva “Chi l’ha visto”.

Salva