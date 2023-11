Avimecc Volley Modica subito in palestra, sabato Sabaudia

Inizia oggi per l’Avimecc Volley Modica la settimana di preparazione in vista delle due trasferte consecutive che vedranno i “Galletti” biancoazzurri lontano da casa per due turni.

Si comincia con l’anticipo di sabato alle 16 con la sfida del “PalaVitaletti” di Sabaudia, dove il sestetto modicano sarà ospite della Plus Volleyball.

Domenica pomeriggio al “PalaRizza” è arrivato il primo successo pieno della stagione contro una squadra “tosta” come Lecce, ma l’Avimecc con una buona prova di squadra e gettando il cuore oltre la rete è riuscita a restare compatta nei momenti difficili della contesa riuscendo a recuperare uno svantaggio di sei punti nel primo set che poi sono riusciti a vincere al fotofinish.

“Un successo contro Lecce che i ragazzi hanno strameritato dopo una settimana durissima di lavoro e dopo una trasferta difficile nel turno infrasettimanale a Napoli, campo che credo sarà ostico anche per le big di questo campionato – dichiara coach Enzo Distefano – abbiamo avuto un pubblico fantastico che ci ha sostenuto per tutto il match. Noi abbiamo fatto e bene tutto quello che avevamo studiato in allenamento. I ragazzi sono stati quasi perfetti. Hanno avuto un approccio immediato alla partita anche se il primo set si era complicato, ma – continua – siamo stati bravi a recuperare sei punti ai nostri avversari e questo ci ha dato la forza e la convinzione che potevamo farcela anche negli alti set. Abbiamo fatto una fase sideout impeccabile e siamo riusciti a bloccare nelle fasi topiche del match Arguelles e credo che i tre punti che abbiamo meritato sono finalmente arrivati e forse questa vittoria piena era quella che ci serviva per “spiccare” definitivamente il volo perchè acquistiamo maggiore fiducia e convinzione per prestazioni che sappiamo di poter fare. Adesso – conclude il tecnico dell’Avimecc Volley Modica – giriamo subito pagina e prepariamoci al meglio per la trasferta di Sabaudia di sabato, dove troveremo una squadra motivata che cercherà di sfruttare il fattore campo per cercare di risalire in classifica, ma noi ci faremo trovare pronti e proveremo a dare continuità alla prestazione di domenica e di conseguenza al risultato”.

