Comiso. Nuovo progetto contro il randagismo

Inizia il nuovo progetto relativo al contrasto del randagismo. “Un percorso in salita, difficile, tortuoso e ancora in continua progressione che merita la giusta cura e attenzione”. A dichiararlo è il sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari, con delega al randagismo, e la consigliera Emilia Garofalo.

“Dopo mesi di assestamento e di studio che ancora continuerà – spiega il primo cittadino – cominceremo con il controllo del territorio e la sensibilizzazione alla sterilizzazione dei cani che, grazie al progetto regionale, sarà gratuita. Questo nostro impegno – ancora il sindaco – sarà ampiamente supportato e puntualmente seguito dalla consigliera comunale di IdeAzione, Emilia Garofalo che a titolo completamente gratuito e in maniera del tutto volontaria, si è messa a disposizione vista anche la sua esperienza nel campo del volontariato relativo all’abbandono dei cani. Non posso quindi che ringraziare Emilia Garofalo per la sua disponibilità e la passione che sicuramente metterà in campo per contribuire alla realizzazione del progetto. Sarà un percorso in salita, difficile, tortuoso e ancora in continua progressione che merita la giusta cura e attenzione”.

“Partiremo dal controllo dei cani di aziende agricole, rurali, di masserie e altro – aggiunge Emilia Garofalo -, di proprietà senza chip e vaganti, abbandonati o vaganti provenienti da aree rurali e non, spinti dalla fame o dal richiamo delle femmine in estro. Tutto questo, non senza organizzare le risorse umane per arrivare a degli obiettivi comuni insieme alla collaborazione dell’amministrazione comunale a cominciare dal Sindaco, dall’assessore all’ambiente Giuseppe Alfano e all’assessore alla Polizia Locale, Dante Di Trapani, e dell’ufficio ambiente e dei volontari che ad oggi ho avuto vicino. Colgo l’occasione – conclude la Garofalo – per invitare i cittadini a rivolgersi agli uffici preposti per qualunque informazione”.

