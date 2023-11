Visita istituzionale della senatrice Musolino e dell’onorevole Faraone nei tre presidi ospedalieri

Si è tenuta ieri, alla presenza del Commissario straordinario dell’ASP di Ragusa, dott. Fabrizio Russo, del Direttore sanitario aziendale, dott. Raffaele Elia, e dei tre Direttori medici di presidio, la visita istituzionale da parte della senatrice Dafne Musolino e del deputato nazionale, on. Davide Faraone, presso gli ospedali di Modica, Ragusa e Vittoria. I due parlamentari, in un clima di assoluta cordialità e collaborazione, hanno visitato le strutture e si sono intrattenuti coi dirigenti dell’ASP per approfondire criticità e punti di forza di ognuna di esse, sotto il profilo infrastrutturale, dei servizi offerti e del personale impiegato. Al termine della visita, i vertici dell’Azienda hanno ringraziato i due esponenti politici per l’attenzione e la sensibilità dimostrata, ricevendo in cambio un apprezzamento per l’accoglienza e la professionalità dei suoi operatori.

