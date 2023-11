Incidente mortale di Scicli. Indagato l’automobilista

È indagato per omicidio stradale il ventenne coinvolto nell’incidente mortale di Scicli. Il giovane automobilista era alla guida di una Citroen C3 che si è scontrata con lo scooter su cui viaggiavano due diciannovenni, Adam Khalifa, morto sul colpo, e un suo amico. Quest’ultimo ha riportato ferite gravissime in seguito all’impatto ed è ricoverato con la prognosi riservata all’ospedale Maggiore di Modica.

Dopo l’incidente che è costato la vita al giovane tunisino, il ventenne è stato sottoposto all’alcol test: l’esame è risultato negativo, non guidava quindi in stato di ebbrezza. In base a quanto ricostruito, si è fermato dopo lo schianto e avrebbe anche cercato di prestare soccorso, ma i due diciannovenni sono stati sbalzati dalla sella, precipitando in una scarpata. Un impatto che non ha lasciato scampo a Khalifa, recuperato insieme al suo amico dai vigili del fuoco.

