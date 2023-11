Powerlifting, il modicano Sparacino terzo nella prova a strappo

Ancora un ottimo risultato per Dario Sparacino in Inghilterra. L’atleta di Modica ha conquistato a Manchester il terzo posto nella prova a strappo, con 250 kg. È sceso in pedana con la febbre e raffreddato e, inoltre, nella prima prova (250 kg) ha subito una lacerazione interna alla mano, che gli ha impedito di impugnare e stringere bene il bilanciere per le successive alzate (fallite entrambe). Sparacino, nei giorni scorsi, si era laureato campione del mondo di Powerlifting della Federazione WPC, categoria 82,5 Kg, Ha gareggiato anche domenica scorsa nella specialità Deadlift, conquistando, come si diceva, un terzo posto ai campionati mondiali.

