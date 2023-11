Ladri alla scuola Don Milani di Scicli, denunciato un giovane

Approfittando dei giorni di chiusura, infatti, i ladri hanno messo a segno l’ennesimo raid all’Istituto Comprensivo Don Milani di Scicli. Il personale scolastico, all’apertura, ha trovato il cancello d’ingresso forzato e le aule a soqquadro, accertando, poi, il furto di un computer che veniva utilizzato per l’attività didattica.

Dall’istituto è così stato subito lanciato l’allarme e sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili. Nel giro di poche ore è stato individuato un giovane che già in passato aveva messo a segno furti di questo genere: è stato trovato in possesso del pc.

Per lui è scattata la denuncia, ma si indaga per rintracciare eventuali complici. Nel frattempo è stato avviato l’intervento per ripristinare il normale funzionamento del cancello: gli alunni potranno tornare a scuola mercoledì 8 novembre.

