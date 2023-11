I difficili viaggi con l’Ast. Riceviamo

Vi scrivo per raccontare la realtà dei trasporti pubblici operati dall’ AST tra Modica e Catania. Durante le tratte si verificano furti di valige e bagagli dalla stiva, molte corse vengono cancellate all’ultimo minuto e tantissime persone ogni giorno rimangono a terra perché raggiunto il limite di passeggeri nell’autobus non ne fanno partire un secondo. Quando si riesce a trovare un posto sui mezzi, è spesso rotto il sistema di areazione, cosa che rende il viaggio, della durata di almeno due ore, davvero difficile da sostenere. Spero che questa mia possa essere utile a comprendere come sia difficile, per gli studenti come me, raggiungere l’università.

Cordiali saluti,

Alla gentile attenzione della redazione Rtm,