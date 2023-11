Guida ABI: fondo garanzia per i mutui prima casa

Hai qualche dubbio circa il funzionamento del Fondo di Garanzia Prima casa? Ebbene, sappi che da oggi hai a disposizione la guida ABI che mette in chiaro le procedure da attuare in caso di sospensione delle rate del mutuo bancario. A che tipologia sui mutui si applica tale misura? Con quali modalità è possibile attivare il Fondo Solidarietà? Tutti i quesiti sono approfonditi nella guida messa a disposizione dell’ABI. Misure che vengono applicate ai mutui relativi ad un immobile adibito ad abitazione principale “non di lusso” che non superi il valore di 250mila euro; 400mila fino fine dicembre ‘23. Per accedere al fondo di Garanzia mutui prima casa, occorre fare richiesta di sospensione delle rate alle proprie banche. Le persone in possesso dei requisiti previsti dalla normativa deve compilare il modulo pubblicato sul sito della Consap, che ha in gestione il Fondo, e che distingue le persone fisiche (cittadini) dalle imprese edilizie, munite della necessaria documentazione, da presentare presso la propria banca che ha concesso il mutuo, con le modalità in precedenza già definite dalla banca stessa.

