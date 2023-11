Modica, tentata truffa dello specchietto: la vittima non abbocca

Tornano in azione a Modica quelli della “truffa dello specchietto”. Da qualche giorno gira, infatti, una Fiat Panda bianca condotta da un uomo con a bordo moglie e figlioletto. Individuata la vittima, la bloccano chiedendo, come pressi, il pagamento di un danno che nei fatti non era stato mai provocato. Hanno adocchiato un’ex insegnante in Via Aldo Modo, l’hanno bloccata, quindi l’uomo è sceso dal veicolo chiedendo con insistenza il risarcimento del danno che la malcapitata avrebbe arrecato allo specchietto della Panda. La donna, incredula, ha ribadito di non avere fatto alcun danno. Il truffatore, dall’altra parte, ha fatto finta di telefonare e poi ha chiesto di essere risarcito per 250 euro subito poiché doveva portare la moglie in ospedale perché gravida. Dato che la poveretta non aveva con sé la somma, l’uomo l’ha invitata a seguirla presso un bancomat. Al momento di prelevare la somma, la donna ha deciso di chiamare il figlio, il quale, a sua volta, intuendo la truffa, l’ha messa subito in guardia. Quando ha comunicato di non volere versare alcuna somma, gli occupanti la Fiat Panda, sbraitando, si sono allontanati velocemente.

