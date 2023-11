Disposta autopsia sul 43nne trovato morto a Pozzallo

La Procura della Repubblica di Ragusa ha disposto l’autopsia sul cadavere del 43enne pozzallese, trovato privo di vita, tra i rovi, nella zona di Viale Europa. Le ricerche era state avviate dopo la denuncia di scomparsa da parte dei familiari e per i carabinieri non era stato facile trovare il corpo in una zona impervia, venerdì scorso.

L’esame autoptico servirà a capire se l’uomo, nativo degli Stati Uniti, è deceduto di morte naturale o, come si ipotizza, per overdose. Il quarantatreenne era in cura presso il SERT di Modica.