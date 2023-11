Il IV novembre celebrato oggi a Donnalucata e Scicli

Stamani è stata celebrata la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate con una cerimonia essenziale, visto il particolare quadro politico internazionale.

La cerimonia del IV Novembre si è svolta prima a Donnalucata dove il sindaco, l’amministrazione comunale e le autorità militari e religiose hanno omaggiato la memoria del nocchiero Francesco Nigito, medaglia d’argento al valor militare.

Quindi la tappa al monumento al Monumento ai Marinai d’Italia, dove il sindaco di Scicli, Mario Marino, ha pronunciato un discorso in memoria e omaggio dei patrioti che hanno servito la Nazione.

Il secondo momento della cerimonia nella chiesa di San Giovanni Evangelista, in via Mormina Penna, a Scicli, dove si è tenuta una santa messa in suffragio di quanti hanno sacrificato la vita per l’Italia.

Al termine, il sindaco Marino ha deposto una corona d’alloro sotto la targa ai caduti in piazza Municipio.

