Pozzallo. Anche l’ultima cabina telefonica portata via

È stata portata via l’ultima cabina telefonica ancora esistente a Pozzallo. Nell’epoca degli smartphone e degli i-phone. Pozzallo perde un presidio che è servito a molti, specie a chi è avanti con gli anni, per telefonare senza che nessuno sentisse i dialoghi.

Sita sul trivio via Torino, via Nenni e via IV Novembre, la cabina è stata sistemata a bordo di un camion da alcuni dipendenti del Comune e successivamente trasportata presso una sede temporanea, prima di essere consegnata definitivamente ai responsabili della Tim. Un vero e proprio simbolo di una tecnologia obsoleta che, nei decenni, ha lasciato sempre più spazio alla telefonia mobile rendendo gli apparecchi pubblici oramai in disuso, facile bersaglio di atti vandalici.

A Pozzallo erano oltre una decina le cabine telefoniche pubbliche che, dalla fine degli anni Sessanta, hanno permesso a migliaia di cittadini di comunicare con amici, familiari e parenti fuori città. Uno smantellamento già iniziato lentamente negli anni scorsi tra i vicoli e le vie del centro e che man mano si è spostato anche in periferia.

Attualmente è la Tim a occuparsi dello smaltimento delle cabine telefoniche sul territorio italiano. L’intera lavorazione sarà completata entro la primavera del 2024 in tutta la nostra regione, salvo imprevisti. Una scelta questa, dovuta in particolare all’analisi degli ultimi anni che ha portato alla luce come meno del 2% della popolazione utilizzasse ancora le cabine telefoniche pubbliche. A Pozzallo, stando alle informazioni ricevute, c’è una copertura radiomobile che supera il 97%.

