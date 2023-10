Vie dei Tesori, collaborazione diretta con il Clero vittoriese

L’assessore ai Beni culturali del comune di Vittoria, Paolo Monello ha scritto ai parroci delle chiese di Vittoria per invitarli ad aderire all’iniziativa le Vie dei Tesori.

“Con delibera n. 403 del 27.09.2023 la Giunta Comunale ha avviato l’iter per l’adesione a Le Vie dei Tesori e, nel contempo, creerà due suoi percorsi: il primo dedicato alle Vie del Liberty, il secondo relativo al Cuore settecentesco della Città che è sotto gli occhi di tutti sebbene artisticamente sconosciuto e che comprende: la Basilica di San Giovanni Battista, la chiesa di Santa Maria della Grazia, San Biagio, San Francesco di Paola, Santa Maria Maddalena ai Cappuccini, San Paolo e San Giuseppe. Chiese settecentesche ricche di opere d’arte, già tutte analizzate dal professore Alfredo Campo e da altri studiosi e che vorremmo fossero adeguatamente conosciute e apprezzate da turisti e visitatori.

Inoltre, si chiede anche l’autorizzazione allo svolgimento di concerti di musiche classica all’interno delle chiese”.

L’assessore Monello chiede la collaborazione dei parroci per l’apertura delle chiese nelle giornate e negli orari da concordare secondo un apposito calendario.

