Il Santa Croce calcio si gode il successo contro il Modica

Le vittorie del Santa Croce in questo primo scorcio di stagione arrivano solo in trasferta. Questa volta gli uomini di mister Angelo Galfano fanno l’exploit a Modica e si aggiudicano in rimonta il derby ibleo contro i rossoblù della Contea, dopo aver subito il temporaneo vantaggio dei locali. È stata una prova di carattere di capitan Ravalli e soci, una prestazione esemplare con un solo obiettivo, vale a dire, quello di giocare senza avere mai nessuna remora, nei confronti della maggiore caratura degli avversari. Gli uomini di Galfano, fin dai primi minuti hanno fatto capire di non essere venuti a Modica per fare lo sparring partner di turno, attuando un pressing nella metacampo rossoblù che impediva la costruzione del gioco dei padroni di casa. Subito il gol dei locali, il Cigno non si disuniva e dopo pochi minuti perveniva al pareggio con Nicola Semeraro giunto alla seconda rete stagionale. Terminato il primo tempo in parità, nella ripresa i locali mettevano maggiore pressione, senza però impensierire la difesa biancazzurra. Il Santa Croce si limitava ad azioni di ripartenza e da una di queste Elton Ogbebor approfittava di un mancato disimpegno della difesa locale, si incuneava in area e beffava il portiere rossoblù con un tocco sotto misura. Il Modica davanti al suo pubblico non ci stava e cercava in tutti i modi il pareggio con una pressione costante nella trequarti biancazzurra, ma rischiava di capitolare per la terza volta se il tiro Di Perna, su un cross di Camara, avesse avuto maggiore fortuna. Il finale di gara vedeva i locali proiettati in avanti, ma la difesa capitanata da un magistrale Totò Ravalli reggeva alla grande e dopo sei minuti di over time si concretizzava la seconda vittoria stagionale del Cigno.

Di seguito il commento di mister Angelo Galfano:

“Sinceramente me lo sentivo che oggi avremmo fatto una grande gara. Così come abbiamo fatto nelle precedenti partite in trasferta, anche oggi siamo stati molto bravi a gestire la gara. Devo fare i complimenti ai ragazzi perché hanno dimostrato personalità contro il Modica, giocando sempre a testa alta. Penso che nel primo tempo la mia squadra è stata la migliore in campo, anche se abbiamo commesso quell’errore difensivo che ha consentito al Modica di passare in vantaggio alla prima incursione offensiva. Fortunatamente non ci siamo demoralizzati e abbiamo subito raddrizzato la gara con la rete di Semeraro e potevano avere maggiore sorte sul tiro di Bruno Bryan che è uscito di poco sopra la traversa. Nella ripresa loro ci hanno messo sotto, ma, il nostro raddoppio li ha molto spiazzati. La nostra difesa questa volta ha retto bene e devo ammettere che in qualche occasione siamo stati fortunati, più della volte scorse che con un solo tiro in porta abbiamo preso gol. Oggi i ragazzi sono stati bravi e potevano chiudere i conti in anticipo se il tiro di Di Perna avesse avuto maggiore sorte e se il loro portiere non fosse stato bravo a parare quel tiro ravvicinato. Dedico questa vittoria a tutta la squadra e a mio figlio che in settimana si è fatto male fratturandosi il polso”.

