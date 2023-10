Modica, deceduto l’ex vice sindaco Enzo Di Raimondo

E’ deceduto l’ex assessore e vice sindaco di Modica, Enzo Di Raimondo. Aveva 76 anni. Aveva fatto parte dell’esecutivo cittadino quando sindaco era Piero Torchi. Successivamente aveva ricoperto la carica assessoriale all’amministrazione provinciale di Ragusa, presidente Gianni Mauro. Era stato presidente del Consorzio Universitario ibleo fino al 2013. Era stato un apprezzato insegnante ed in città era apprezzato per il suo fare bonario, tranquillo e per la sua grande disponibilità con la gente. I funerali saranno celebrati lunedì nella chiesa del Sacro Cuore, alle 11.

