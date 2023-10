Licodia. Presentata la Comunità della cicerchia degli Iblei

Interessante l’incontro svoltosi a Licodia Eubea per la presentazione della Comunità della cicerchia degli Iblei , presidio Slow Food, che lega i tre comuni dei Monti Iblei: Giarratana, Monterosso Almo e Licodia Eubea. La cicerchia, oggetto in questi ultimi anni di una importante riscoperta, è un legume antico che viene coltivato e consumato in tutta Italia. La cicerchia infatti ha ottenuto la denominazione di prodotto agroalimentare tradizionale italiano (PAT). È molto ricca di proteine ed è sempre più protagonista in numerose ricette di zuppe e polenta.

Nella foto un momento dell’incontro.

Salva