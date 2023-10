Kudos Modica. Fidone e Marangio campionesse regionali Gold

Ieri, si è svolta a Catania, presso la palestra Jonica Gym, la seconda prova del Campionato Individuale Gold Junior/Senior GAF FGI.

A rappresentare la Kudos Modica sono state le atlete allenate dal Tecnico Federale Angelo Floridia che hanno ben figurato con delle performaces degne di nota in quello che è il campionato di categoria più arduo e complesso,dove per partecipare bisogna presentare degli esercizi in linea con il Codice Internazionale dei Punteggi.

Al termine della rotazione agli attrezzi la classifica della gara odierna ha visto:

Fidone Ester, junior 3^ fascia, classificarsi al 1^ posto All Around (classifica che somma i punteggi dei quattro attrezzi), 1^ nelle specialità Volteggio, Parallele, Trave e Corpo Libero.

Marangio Julia, junior 2^ fascia, classificarsi al primo posto All Around, 1^ nelle specialità Volteggio, Parallela, Corpo Libero e 2^ nella specialità Trave.

La compagna di allenamenti e di categoria Fidone Ersilia si classifica al 2^ posto All Around, 2^ nelle specialità Volteggio e Parallele e al 3^ posto nelle specialità Trave e Corpo Libero.

Fra le junior 1^ fascia Agosta Martina si classifica al 3^ posto All Around, 2^ nella specialità Parallela, 3^ nelle specialità Volteggio e Trave e 4^ nella specialità Corpo Libero.

Pitino Mavì, junior 1^ fascia, si classifica al 2^ posto nella specialità corpo libero.

Al termine della seconda prova regionale è stata stilata anche la Classifica Regionale, classifica ricavata dal miglior punteggio ottenuto in una delle due prove regionali.

La classifica regionale All Around proclama due vice-campionesse regionali per la Kudos Modica ovvero Marangio Julia e Fidone Ester, mentre Agosta Martina si classifica al 3^ posto regionale.

Fidone Ersilia e Pitino Mavì si classificano invece al 4^ posto.

Le classifiche di specialità proclamano:

Fidone Ester Campionessa Regionale Specialità Parallele, 3^ al Corpo Libero, 5^ nelle specialità Volteggio e Trave.

Marangio Julia Campionessa Regionale Specialità Corpo Libero, 2^ nelle specialità Volteggio e Parallele, 4^ nella specialità Trave.

Fidone Ersilia si classifica al 3^ posto regionale nella specialità Parallela, 4^ nella specialità Volteggio e 5^ nelle specialità Trave e Corpo Libero.

Agosta Martina si classifica al 3^ posto nelle specialità Volteggio, Parallele e Trave, 4^ nella specialità Corpo Libero.

Pitino Mavì si classifica al 3^ posto nella specialità Corpo Libero.

