Ispica, tolleranza zero verso chi non pulisce i canali di scolo

Tolleranza zero verso chi non pulisce i canali di scolo a Ispica. La minaccia arriva dal sindaco, Innocenzo Leontini e dall’Assessore alla Protezione Civile, Massimo Dibenedetto. Si vuole, insomma, prevenire e ridurre il più possibile il fenomeno degli allagamenti nel bassopiano ispicese ed anche nell’area turistica maggiormente abitata. “E’ necessario mantenere funzionante e/o ripristinare l’originaria funzionalità di fossi, canali, per garantire il corretto deflusso delle acque meteoriche al fine di risolvere o arginare eventuali fenomeni di allagamento e evitare eventuali problemi anche di carattere igienico-sanitario – dicono i due amministratori -. Il sindaco ha emesso apposita ordinanza nei confronti di tutti i proprietari e/o conduttori a qualsiasi titolo di immobili e terreni compresi nel territorio comunale, affinchè si attivino entro 10 giorni al fine di porre in essere tutti gli accorgimenti inerenti la corretta tenuta dei propri beni a prevenzione del rischio idrogeologico sul territorio e al fine di evitare il verificarsi di disagi, danni e situazioni potenzialmente pericolose per la pubblica incolumità.

Saranno applicate sanzioni fino a 500 euro oltre l’l’obbligo ad eseguire i lavori e le opere prescritte. “In casi particolari e di pericolo per l’incolumità pubblica, si provvederà a denunciare all’Autorità Giudiziaria, ai sensi del Codice Penale”.

Salva