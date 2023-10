XIII edizione scrittura creativa “Caro Diario ti scrivo”a Ragusa

Anche quest’anno le emozioni sono state protagoniste della cerimonia di premiazione del concorso letterario “Caro diario, ti scrivo…” che, giunta alla XIII edizione, celebra il talento dei giovani alunni delle terze classi delle scuole secondarie di primo grado del Comune di Ragusa. Il concorso di scrittura creativa nato nel 2010 per omaggiare il ricordo della compianta Antonella Licitra, insegnante dell’Istituto Comprensivo “Vann’Antò” di Ragusa che promuove ed ospita la manifestazione, si è concluso ieri venerdì 27 ottobre con la premiazione degli elaborati che sono stati giudicati i migliori dalla giuria preposta. I premi sono stati consegnati dalle vincitrici della precedente edizione del Concorso e dal fratello della compianta Antonella, dott. Angelo Licitra, membro fisso della giuria.

In quest’edizione 2023 di “Caro Diario, ti scrivo…” sono state molteplici le tematiche e le suggestioni che si sono riverberate nei diari dei vincitori. Maira Interlinge, dell’Istituto Comprensivo “Salvatore Quasimodo”, si aggiudica il primo posto e vince un computer portatile raccontando la bellezza di una giornata di pioggia. Un lungo monologo, anzi un appassionato dialogo con l’amico diario, fa emergere come davanti a un fenomeno atmosferico possano nascere riflessioni di rara e profonda bellezza. La ferita del lutto della nonna è l’argomento del diario di Anna Arezzi, dell’Istituto Comprensivo “Francesco Crispi”, che raggiunge il secondo posto. L’immensa e intensa emozione del disegno nel diario di Annarita Schembari, sempre dell’Istituto Comprensivo “Francesco Crispi”, si aggiudica il terzo posto. Merita una menzione speciale lo scritto di Maria Elena Canzonieri, ancora dell’I.C. “Francesco Crispi”; il suo elaborato è una cronaca viva e palpitante dell’adolescenza, un resoconto emotivo, frizzante e profondo. A leggere le pagine dei diari vincitori durante questa edizione, dimostrando sorprendente competenza e grande partecipazione emotiva, sono state Flavia Iurato ed Emma Bracchitta, studentesse con esperienza di teatro. La loro giovane età ha conferito alla lettura una maggiore efficacia e intensità. L’artista che in questa XIII edizione ha omaggiato con la sua opera pittorica la locandina della manifestazione è Ilde Barone, attraverso un’opera realizzata con tecnica mista su tela dal titolo “Dal bianco – Geometria dei fiori” 2020. La commissione che ha giudicato gli elaborati, presieduta da Sandro Bracchitta, è stata composta da Antonella Napoli, Gabriele Perrone, Giovanni Biondi, Valentina Tasca, Angelo Licitra, Chiara Brugaletta e Simona Tumino. Anche questa edizione di “Caro diario, ti scrivo…”, ispirata sempre alla grande passione di Antonella Licitra nei confronti dell’arte, della lettura e dei suoi studenti, ha regalato intense emozioni aprendo una finestra sul mondo adolescenziale, colorato e variegato. I ragazzi attraverso la scrittura riescono a riconoscere ed esprimere anche le emozioni più intime. Fuoriescono timori e speranze, aspettative e delusioni, dolori e amori. Ma anche vivacità ed effervescenza, energia e forza. I sentimenti ed i loro vissuti prendono forma e, più gestibili dal cuore e dalla mente, innescano un effetto catartico che aiuta non solo i giovani autori degli scritti, ma anche il contesto che li circonda.

