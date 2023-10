E’ deceduto l’imprenditore modicano Umberto Poidomani. Fu il fondatore della DM Barone, affermata azienda per la distribuzione di medicinali. La prima sede la aprì in Via Mantegna Itria, nei pressi della sua abitazione. Successivamente la spostò sulla vecchia Modica-Mare. Diede lavoro a centinaia di persone. Al figlio Fabrizio e alla famiglia le condoglianze di Radiortm.

