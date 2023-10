Monterosso. Presidente degli Amici del Presepe tra gli studenti

Gli studenti della scuola media di via Acquasanta hanno ricevuto la visita del presidente dell’associazione Amici del Presepe di Monterosso Almo Giovanni Distefano. Questi incontri sono stati programmati per sensibilizzare in particolare i ragazzi ad apprezzare questa grossa realtà che è il Presepe Vivente nel borgo Monterosso giunto quest’anno alla sua 37^ edizione. Nel suo intervento il presidente Distefano ha ribadito inoltre l’importanza di una partecipazione attiva di tutti i ragazzi per avere ancor di più una rappresentazione del Presepe vivente eccellente. Con l’acquisto di un nuovo locale nella zona Matrice l’associazione Amici del Presepe ha stabilito di tenere aperto tutto l’anno le stanze dei vecchi mestieri in maniera tale da organizzare periodicamente e per tutto l’anno delle visite guidate per i turisti, le scuole della provincia ed altre organizzazioni . Tutti i ragazzi si sono resi disponibili a partecipare sia a questa nuova esperienza che alla edizione 2023 .

Nella foto un momento dell’incontro .

