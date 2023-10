Trekking urbano e Festa dei Morti 2023 a Ragusa

Anche quest’anno il Comune di Ragusa ha aderito all’iniziativa nazionale del Trekking Urbano. E, come consuetudine, essendo prossima anche la nostra Festa dei Morti, sono state varate iniziative per entrambe le cose.

La XX edizione del Trekking Urbano propone un itinerario all’insegna della sostenibilità. Il 31 ottobre 2023 a Ragusa, alle ore 16, con partenza dal Centro Culturale Commerciale di via Matteotti 61, sarà effettuato un percorso cittadino con destinazione BAM, a cura dei ragazzi dell’ANFFAS, Collettivo Ocra, Ortisti degli Orti Urbani, e tanti altri. La partecipazione è libera.

I nostri “morticini” invece saranno ricordati e celebrati dall’Ecomuseo Carat con una passeggiata a Ragusa Ibla, con tappe a tema: “La morte favolosa”, il 3 novembre2023, alle ore 16, con partenza dai giardini iblei.

Anche in questo caso la partecipazione è gratuita. È gradita la prenotazione ai numeri 0932676550, 3917910927, 09321836096, ecomuseocarat@gmail.com dove si potranno ottenere anche ulteriori informazioni. Sarà consentito un numero massimo di 40 persone per gruppo.

La Festa dei morti non può non concludersi con la visita al cimitero di Ragusa, condotta da Saro Distefano il 4 novembre con partenza alle ore 14.45 da Santa Maria delle Grazie.

La partecipazione è gratuita e anche in questo caso è gradita la prenotazione ai numeri telefonici e all’indirizzo e-mail citati in precedenza. Anche in questo caso sarà consentito un numero massimo di 40 persone per gruppo.

