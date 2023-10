Neonata muore a Vittoria, indagati i genitori

Un bimba di 6 mesi è deceduta a Vittoria. I genitori sono stati indagati, quale atto dovuto, per omicidio colposo, dalla Procura della Repubblica di Vittoria, che ha disposto l’esame autoptico Pare che dopo la poppata di latte, la bambina sia stata adagiata, ciuccio in bocca, a pancia in giù nella culla. Il padre, che si era accorto che la bimba non dormiva e non respirava, avrebbe tentato di rianimarla; dal naso e dalla bocca era uscito del latte. Forse un rigurgito fatale. Poi la corsa in ospedale e il tentativo di rianimarla. Purtroppo la bimba è deceduta. La vicenda è di qualche giorno fa.

