Tutto pronto. A Ragusa match di cartello con La Felice Amaranto

Tutto pronto per la gara di domani che segna il ritorno dell’Asd Ragusa calcio 1949 a casa. Per la prima volta in questa stagione, infatti, le aquile azzurre, impegnate nella decima giornata del girone I campionato di Serie D, calcheranno il rinnovato green dello stadio Aldo Campo che farà da cornice, seppur limitatamente agli accessi consentiti nelle tribune B per i locali e C per gli ospiti, alla partita di cartello con la Reggina, oggi Lfa Reggio Calabria. Si prevede una grande festa di sport con un avversario il cui blasone non ha bisogno di presentazioni. La squadra di mister Giovanni Ignoffo si è preparata con estrema diligenza nel corso della settimana, intanto per cancellare l’opaca prestazione di domenica scorsa, e poi per cercare di entusiasmare il più possibile il numeroso pubblico che sarà presente allo stadio. Gli azzurri, inutile dirlo, hanno bisogno di punti per risalire dalla scomoda posizione di classifica in cui si ritrovano dopo nove giornate. Si è lavorato, nel corso di questi ultimi giorni, proprio in quest’ottica con l’auspicio che possa registrarsi una importante inversione di tendenza. Il match non sarà semplice perché dall’altra parte c’è una squadra di livello che vuole a tutti i costi riaffermare le proprie peculiarità e il proprio prestigioso e recente passato. Intanto, l’Asd Ragusa calcio informa che, contrariamente a quanto comunicato in precedenza, dopo avere ottenuto specifica autorizzazione nella giornata di ieri, il botteghino allo stadio Aldo Campo di contrada Selvaggio, in vista della gara di domenica con Lfa Reggio Calabria, sarà regolarmente aperto a partire dalle 14. Sarà l’occasione per ritirare, previa presentazione dell’apposita documentazione, le tessere degli abbonamenti per chi aveva presentato specifica richiesta.

