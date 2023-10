A seguito della caduta di calcinacci da un edificio privato, si è resa necessaria la temporanea chiusura al traffico veicolare di via Giusti, a Ragusa Ibla. Gli uffici si sono già attivati per contattare il proprietario dell’immobile affinché si intervenga per ripristinare la condizioni di sicurezza. Resta comunque consentito in transito pedonale, per il quale sono state prese idonee misure preventive.

