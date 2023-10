Messico-Acapulco. L’uragano Otis, categoria 5, causa 27 vittime

(gr) Un ponte aereo dall’aeroporto internazionale di Acapulco a Città del Messico permetterà in giornata ai turisti di partire dalla località turistica, colpita gravemente dall’uragano Otis di categoria 5, ha riferito il Segretariato delle Infrastrutture, delle Comunicazioni e dei Trasporti. Secondo la SICT, una volta ripristinate le condizioni, Aero Mexico effettuerà voli unitamente alle autorità civili e militari per trasportare i propri clienti, così come altri gruppi di popolazione che ne hanno più bisogno, a cominciare dalle donne incinte, bambini, anziani, disabili e persone malate. Allo stesso modo, sono disponibili flotte di autobus per trasportare i turisti alla stazione degli autobus di Taxqueña. L’uragano Otis ha provocato 27 morti e quattro dispersi, oltre a ingenti perdite economiche stimate in circa 15 miliardi di dollari. Il presidente del Messico, Andrés Manuel López Obrador, ha annunciato che il 30 ottobre parti delle organizzazioni finanziarie del paese si incontreranno per stabilire una tabella di marcia per risanare la regione. Questo giovedì AMLO ha sottolineato che ci sono fondi e risorse sufficienti per aiutare la popolazione della zona colpita e ripristinare le strutture danneggiate. Inoltre, verrà effettuato un censimento per aiutare finanziariamente le famiglie e i piccoli commercianti dell’emblematico porto di Acapulco, affinché possano recuperare parte di ciò che è andato perduto.

