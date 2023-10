Vittoria. Nuova delega per l’assessore Paolo Monello

Il sindaco di Vittoria Francesco Aiello, con determina sindacale del 23 ottobre 2023 ha modificato ed integrato le deleghe di competenza all’assessore Paolo Monello. L’ex parlamentare ha ricevuto un ulteriore delega oltre a quelle già assegnate (Beni e attività culturali -studi storici e tradizioni popolari, archivi comunali e tutela del Liberty) la delega al PUG Piano Urbanistico Generale. “L’onorevole Monello ha come pochi una visione complessiva e precisa dello sviluppo urbanistico di Vittoria. Ritengo dunque, che per una delega così delicata ed importante sia il più idoneo per gestire uno dei passaggi fondamentali che questa amministrazione deve affrontare per imprimere nuovo slancio allo sviluppo qualitativo della Città, al riparo da indebite ingerenze e interessate proposizioni. Usciamo dallo scempio della Variante fatta tra 4 amici e dall’avvio di uno scempio rovinoso che ipotizzava l’insediamento e le cubature per altri 20 mila abitanti nell’area scoglittiese soprattutto. In questo senso, con Paolo Monello, esperienza cultura e correttezza saranno la base del Pug per Vittoria sino al 2050”- ha dichiarato il sindaco Francesco Aiello.

Salva