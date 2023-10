Cina. E’ morto l’ex numero 2 del partito comunista Li Keqiang

(gr) Li Keqiang, è morto questo venerdì a Shanghai, all’età di 68 anni. E’ stato un Membro del Comitato Permanente dell’Ufficio Politico del 17°, 18° e 19° Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese (PCC). Secondo l’agenzia Xinhua, Li è stato colpito da infarto giovedì mentre si trovava a Shanghai. Vani i tentativi di salvargli la vita. Il politico è stato primo ministro della nazione per un decennio dal 2013 fino allo scorso mese di marzo. Un anno fa, durante la prima sessione plenaria del Comitato Centrale del Partito, fu stabilito che quattro membri del governo di Xi Jinping si sarebbero dovuti ritirare nel marzo 2023. Uno di loro era Li Keqiang, che un tempo era uno dei più alti esponenti del Partito del colosso asiatico. Keqiang aveva ribadito all’inizio del 2023 la volontà della Cina di portare avanti una “strategia nazionale” e di competere con gli Stati Uniti in settori come la ricerca scientifica e le tecnologie avanzate, dall’intelligenza artificiale e alla corsa nello spazio. “Il nuovo sistema per la mobilitazione delle risorse in tutto il paese deve essere migliorato. Dobbiamo sfruttare meglio il ruolo del governo nel mettere in comune le risorse per raggiungere scoperte tecnologiche chiave, e le imprese devono essere i principali attori dell’innovazione”, aveva spiegato a suo tempo Keqiang. L’ex primo ministro, all’inizio della sua carriera politica, è stato leader della Lega della Gioventù Comunista Cinese. Si è laureato in Giurisprudenza all’Università di Pechino nel 1982, governatore dell’Henan dal 2004 al 2008, e segretario generale della Lega cinese, nella provincia di Liaoning. Li Keqiang è stato il secondo uomo nella gerarchia del Partito Comunista Cinese dal 2012 al 2022, e ha guidato il governo dal 2012 al 2023 durante la cosiddetta guerra commerciale con gli Stati Uniti e la pandemia Covid-19. Durante il suo mandato come primo ministro del Consiglio di Stato, ha promosso sistematicamente l’economia privata, gli investimenti esteri e ha provveduto a semplificare le complesse procedure governative.

