L’Avimecc Volley Modica ospita l’Ermgroup San Giustino

Match casalingo per l’Avimecc Volley Modica, che domenica pomeriggio al “PalaRizza” alle 18 riceverà la visita dell’Ermgroup San Giustino per la gara valida come terza giornata di andata del campionato di serie A3 maschile di pallavolo.

Dopo aver conquistato il primo punto in classifica sul difficile campo della Shedirpharma Sorrento, il sestetto di Enzo Distefano proverà a conquistare anche il primo successo della stagione e per tale obiettivo, durante la settimana la squadra ha lavorato in palestra consapevole del fatto che il sestetto perugino è uno dei più attrezzati del girone Meridionale.

La sconfitta di Sorrento ha lasciato un po’ di amaro in bocca, ma la squadra ha dimostrato di essere in costante crescita e di poter competere in un campionato come quello di Terza Serie che soprattutto nel girone Sud con l’inserimento di squadre come Fano, Macerata e San Giustino ha alzato ulteriolmente il tasso tecnico.

Ora oltre i complimenti degli addetti ai lavori e il punto conquistato in Campania la settimana scorsa, c’è bisogno di mettere altro “fieno in cascina” per cominciare a migliorare la classifica anche se siamo solo all’inizio della quinta stagione consecutiva in serie A3.

“Anche se San Giustino è una new entry nel nostro girone – spiega il vice capitano dell’Avimecc Volley Modica, Vincenzo Nastasi – noi, insieme allo staff tecnico abbiamo analizzato attentamente le partite che hanno giocato nelle prime due giornate. Loro sono una società con una grande storia alle spalle e hanno in rosa giocatori di livello indiscusso. Noi, dal canto nostro sappiamo che abbiamo solo un punto in classifica, ma nessuno di noi è realmente preoccupato perchè nei primi due match disputati abbiamo incontrato due buone squadre e siamo riusciti a lottare punto a punto, ma soprattutto siamo in costante crescita. La prestazione di Sorrento – continua – è stata di ottimo livello e ci hanno condannato solo i piccoli dettagli, ne siamo consapevoli, come siamo consapevoli che quest’anno nel girone Blu non ci sono squadre ‘cuscinetto’ e i dettagli faranno la differenza in ogni partita. Dobbiamo mantenere sempre al massimo la nostra asticella e abituarci alla precisione di ogni gesto tecnico, perchè solo in questo modo, a mio avviso, potremo fare il salto di qualità. Domenica pomeriggio – conclude il libero della Volley Modica – mi auguro di vedere un ‘PalaRizza’ gremito come è già successo all’esordio con Lagonegro, perchè con l’aiuto dei nostri tifosi riusciremo ad avere una marcia in più”.

