Il Santa Croce Calcio domenica in visita alla capolista Modica

Il Santa Croce calcio ritorna a giocare fuori casa per l’ottava giornata del campionato di Eccellenza e sarà un confronto difficile per l’undici di mister Angelo Galfano. I biancazzurri, infatti, saranno impegnati nel primo derby stagionale e andranno a fare visita alla capolista Modica. Partita che sulla carta potrebbe sembrare proibitiva per capitan Ravalli e soci, ma, essendo questa gara un derby le motivazioni andranno al di la del valore delle due squadre e potrebbe uscirne un confronto spettacolare. D’altronde il Santa Croce nelle gare in trasferta si è sempre fatto rispettare e dopo gli eventi che sono succeduti in settimana, con l’arrivo del nuovo DG Salvatore Barravecchia al posto del dimissionario Nunzio Calogero, potrebbero nascere nuovi stimoli per fare una buona prestazione. I precedenti in questa stagione sono stati tutti a favore dei rossoblù della Contea (doppia vittoria nel primo turno di Coppa Italia), ma il campionato è tutta un’altra cosa e il pronostico potrebbe anche essere smentito. Galfano per l’occasione non avrà nessuno squalificato, mentre spera di recuperare all’ultimo momento qualche giocatore che in settimana ha marcato visita.

Di seguito le dichiarazioni del DG Salvatore Barravecchia:

“Andiamo a Modica per giocarci le nostre chance, pur consapevoli di avere di fronte una squadra che è stata costruita per il salto di categoria. Non partiamo di certo battuti prima di giocare e metteremo ogni energia in campo per fare bene. In settimana ho parlato con la squadra e gli ho ribadito che è nostro dovere salvare questa società e per questo motivo abbiamo l’obbligo di dare il massimo per questa maglia. Ai tifosi dico di starci vicino, perché stiamo lavorando per correggere e riparare quello che nella squadra non va. Con il mister stiamo visionando qualche nuovo elemento e già domenica potrebbero esserci novità. Arriveranno dei nuovi giocatori e dico ai tifosi di pazientare perché sono convinto che ci divertiremo”.

La gara si giocherà allo stadio “Vincenzo Barone” dì Modica e avrà inizio alle ore 14.30. A dirigere la contesa sarà il signor Pier Paolo Longo della sezione arbitrale di Catania che sarà assistito dai signor Quartaronello e Catanese entrambi della sezione arbitrale di Messina.

Salva