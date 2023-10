Ha riaperto la scorsa settimana l’asilo nido comunale di Jungi. La struttura di via Pietro Nenni è gestita dalla società cooperativa sociale “Le Garderie” di Siracusa.

Alla riapertura si è dato il via alla “settimana dell’accoglienza”, che prevede la libera esplorazione dell’ambiente per i bambini, la presentazione dei materiali e il gioco euristico, un’attività di esplorazione e ricerca che permette ai bambini di sperimentare autonomamente gli oggetti e di metterli in relazione tra loro.

Salva