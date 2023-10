Coppa Italia, 3 sfide da «serie A» prima dell’ingresso delle big

Proprio al centro della settimana in arrivo, tra martedì 31 ottobre e giovedì 2 novembre, si celebra l’ultimo turno senza big della Coppa Italia. Parliamo dei Sedicesimi di finale, previsti in gara unica e con eventuali supplementari in caso di parità al 90’ e successivamente calci di rigore.

Non ci sono le grandi, è vero, ma l’importanza è comunque notevole perché è proprio il poter misurarsi contro le squadre più forti a livello nazionale, ad essere in palio in questo frangente, oltre che il raggiungimento di una fase della competizione decisamente importante, dove si comincia a sognare un eventuale piazzamento di rilievo, un po’ come accaduto nella passata edizione alla Cremonese, giunta fino alla semifinale dopo aver eliminato, nell’ordine, Napoli e Roma.

Pur senza le big comunque, sarà un turno particolarmente intrigante visto che, tra le otto sfide programmate, ben tre sono fra squadre di serie A, dei veri e propri confronti diretti. Anche nelle scommesse Coppa Italia, sono proprio Torino-Frosinone, Udinese-Cagliari e Bologna-Verona, i match di più alto profilo ed interesse. In tutti e tre i casi, le compagini ospitanti vengono considerate particolarmente favorite: l’1 del Torino è a 1.70, quello del Bologna a 1.75, mentre quello dell’Udinese a 1.87. Proprio in Friuli il confronto, sulla carta, meno sbilanciato e infatti, il 2 del Cagliari è valutato 4.07, mentre i successi in trasferta di Frosinone e Verona sono quotati, rispettivamente, 5.10 e 4.37.

Vita dura insomma per le squadre viaggianti. Il turno a gara unica infatti, favorisce notevolmente la squadra di casa, che può contare sul non indifferente vantaggio del fattore campo anche se, l’esempio fatto prima, relativamente alla Cremonese dello scorso anno, dà forza e coraggio alle compagini ‘costrette’ dal calendario a giocarsela lontano dall’impianto amico.

