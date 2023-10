Biogas a Bellamagna. Pozzallo: “L’impianto non si farà”

Sembrano essere scesi i titoli di coda per quel che concerne la vicenda dell’impianto di biogas che doveva essere ubicato alle porte di Pozzallo, in quel magnifico contesto paesaggistico che si chiama Bellamagna. Ieri, l’associazione “Rifiuti Zero Sicilia” ha, difatti, chiamato a raccolta i cittadini pozzallesi presso lo spazio “Meno Assenza” al fine di divulgare l’esito conclusivo di tutta questa vicenda. L’impianto non si farà, stando a quanto riferito anche dal comunicato stampa diramato, una volta concluso l’incontro, da parte dei vertici di palazzo La Pira, a firma del sindaco Roberto Ammatuna. “Dopo l’autorizzazione del Comune di Modica alla realizzazione dell’impianto di biogas di Contrada Bellamagna in data 8 agosto 2019 e la successiva proroga fino all’avvio dei lavori entro la data dell’8 agosto 2022 – è scritto nel comunicato – nessun altra proroga è stata chiesta e quindi di fatto l’impianto non può essere più realizzato. Ecco perché “Ad oggi non esistono validi titoli abilitativi per la realizzazione e l’avvio dell’impianto in questione”.

In sintesi, nonostante la Biometano Ibleo, società proponente, fosse stata autorizzata dal Tar di Catania e successivamente anche dal Cga a costruire l’impianto, tutto sembra essere caduto nel vuoto, nessun avvio di cantiere. In realtà, sembra che l’attenzione del gruppo industriale si sia “spostato” verso l’entroterra siciliano (si vocifera fra i confini di Enna e Catania) dove il progetto potrebbe nascere e non avere ostacoli di natura legale. Nessuna conferma per questa notizia, sia chiaro. Anche perché dal Comune di Modica fanno sapere che non tutte le carte sul tavolo sono state scoperte. “Il progetto può sempre ripartire – fanno sapere da palazzo San Domenico – se solo la società proponente lo volesse, si rimetterebbe in piedi tutto l’iter procedurale”.

Intanto, a Pozzallo si festeggia. “Abbiamo dimostrato – è scritto nella nota diffusa da Rifiuti Zero – che la Biometano Ibleo non ha il titolo autorizzativo per la realizzazione dell’impianto. Si tratta di una circostanza che sarebbe dovuta emergere già prima dell’udienza al Cga, come il nostro legale aveva fatto rilevare prima dell’udienza. Oggi è quindi dimostrato che ciò che era stato fatto nel 2022 è stato corretto – continuano gli attivisti – Ma non vogliamo fregiarci nei nostri meriti, l’unica cosa che conta è avere impedito che un impianto autorizzato da un Comune senza valutazione di impatto ambientale e cumulativo e senza seguire procedure partecipative sia oggi posto nel nulla. Per questo risultato possiamo solo ringraziare l’avvocato Pappalardo e quei cittadini pozzallesi che hanno scelto di spendersi per il bene comune”.

Ultimo, ma non per ultimo, la soddisfazione maggiore è dal punto di vista ambientalistico. Negli ultimi cinque anni, comitati e cittadini di Modica, Pozzallo e anche della vicina Ispica hanno puntato sulla biodiversità ambientale che la contrada di Bellamagna regala non solo ai cittadini iblei ma anche a chi lavora nelle immediate vicinanze del sito. Il progetto che la Biometano voleva portare avanti, difatti, si sarebbe sviluppato su un’area di circa otto ettari, prevedendo costruzioni edili per circa 500 mc su due piani, 7 vasche di 26 metri di larghezza e alte 8, un distributore di gasolio e ben quattro torri fra i 10 e i 13 metri. Davvero troppo, secondo alcuni, in un fazzoletto di terra dove da più di 5 mila anni sono ben visibili necropoli abbandonate e alberi secolari.

Salva